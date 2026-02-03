Jeffrey Epstein’ın gizli röportajı ortaya çıktı

Ölümüyle birlikte ardında çok sayıda soru işareti bırakan Jeffrey Epstein’a ait olduğu belirtilen gizli röportaj görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerin, Epstein’ın Manhattan’daki malikanesinde, Steve Bannon ile yapılan uzun soluklu bir çekime ait olduğu öne sürüldü.

Sızdırılan görüntülerin, bugüne kadar yayımlanmamış yaklaşık 15 saatlik bir röportajın parçası olduğu ifade edildi. Görüntülerde Epstein’ın, kendisine yöneltilen sorular karşısında sergilediği soğukkanlı ve umursamaz tavırlar dikkat çekti.

“Ben alt seviyedeyim” sözleri tepki çekti

Röportaj sırasında Steve Bannon’ın Epstein’a yönelttiği “3. sınıf bir cinsel sapık mısın?” sorusuna Epstein’ın verdiği yanıt, görüntüleri izleyenlerde tepkiye neden oldu.

Epstein’ın, kendisini “1. seviye” olarak tanımladığı ve bu ifadeyi küçümseyici bir tonla kullandığı görüldü.

“Şeytan beni korkutur"

Görüntülerin en çok konuşulan anlarından biri, Bannon’ın Epstein’a “Kendini şeytan olarak görüyor musun?” sorusunu yönelttiği bölüm oldu. Epstein’ın bu soruya önce kaçamak cevap verdiği, ardından “Şeytan beni korkutur” dediği anlar kayıtlara yansıdı.

Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medya platformu X’te geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Epstein’ın ifadelerini sert şekilde eleştirirken, videonun içeriği büyük tepki topladı. Görüntüler, Epstein’ın ölümünden sonra bile kamuoyundaki tartışmaların devam ettiğini bir kez daha gösterdi.