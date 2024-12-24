Jeologlar dünyanın en büyük altın yatağını buldu

Çin'de jeologlar yeni bir altın cevheri yatağı keşfetti. Yetkililer, bulunan altın yatağının boyutunun 1.100 ton olabileceğini ve yüzeyden 9 bin 800 fit derinliğe kadar uzandığını tahmin ediyor. Çinli uzmanlar bunun sadece bir altın yatağı değil günümüzde var olan en büyük değerli metal yatağı olabileceğini iddia ediyor.

Altın yatağının değeri 83 milyar dolar olabilir

Çin devlet medyasına göre, jeologlardan oluşan bir ekip, Pingjiang şehrinin Wangu altın sahasının 6.600 fit derinliğinde yaklaşık 330 tonluk 40'tan fazla altın damarı tespit etti. Ancak 3D modelleme bu sayıyı 9.800 fit derinliğe kadar 1.100 ton kadar olabileceğini gösteriyor. Modeller doğruysa, yatağın tamamı yaklaşık 83 milyar dolar değerinde olabilir.

Yeni keşif dünyanın en büyük altın madeni olabilir

Yeni keşfin raporuna göre, metrik ton cevher başına 138 gram altın içeriyor. Bu, altın madenciliğinde sıklıkla bulunmayan değerli bir oran olarak nitelendiriliyor.

Çin devlet medyasına göre, Çin'in Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'nda cevher arama uzmanı olan Chen Rulin, "Birçok delinmiş kaya çekirdeği görünür altın gösterdi" dedi. Raporlara göre, 1.100 tonluk rakam tutarsa, bu yeni keşif dünyanın en büyük altın madeni olabilir. Mining Technology'ye göre bu keşif 1.025 tonluk altınla Güney Afrika'nın South Deep altın madenini bile geride bırakıyor.