Jerusalem Post: Netanyahu bakanlarına yalan makinesi testi yapacak

İsrail basınından Jerusalem Post’un haberine göre 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nde başlayan savaşın ardından kabinesiyle başı dertte olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu benzeri görülmemiş bir hamleyle ülke güvenliğinin dinamiklerini ölçüde değiştirebilecek bir yasa teklifi açıkladı.

Teklif güvenlik toplantılarına katılan veya güvenlik brifingleri alan tüm bakanların yalan makinesi testinden geçmesini öngörüyor. Bu önlemin amacı da üst düzey güvenlik toplantılarından sürekli bilgi sızmasını engellemek.

Sızıntı oluyor iddiası

Netanyahu’nun açıklaması ülkenin ulusal parlamentosu Knesset’te ‘sızıntı’ dediği duruma yanıt olarak geldi. İsrail Başbakanı ‘böyle devam edemeyiz’ diyerek bu yasayı geçirmenin aciliyetini dile getirdi. Bahsettiği gizli bilgilerin sürekli ifşa edilmesi ve “ulusal güvenliği potansiyel olarak tehlikeye atabilecek” gelişmeler.

Jerusalem Post tarafından haberleştirilen öneri hem Knesset içinde hem de dışarıda tepkilere yol açtı. Bazıları tasarıyı ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli bir adım olarak görürken bazı otoriteler de bunu mahremiyetin ihlali ve hükümet içindeki muhalefeti susturmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyor. Yasanın kabul edilmesi halinde İsrail’de güvenlik konularının ele alınış şeklini temelden değiştirecek geniş kapsamlı sonuçları olabilir.

Sonuç olarak Netanyahu’nun yasa teklifi güvenlik toplantılarından sızıntılar konusunda süregelen sorunu ele alma kararlılığının açık göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu yasanın kabul edilip edilmeyeceğini ve İsrail’in güvenlik aygıtını nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek ancak açık olan bir şey var; Netanyahu, koltuğunun güvenliği söz konusu olduğunda statükoyu kabul etmek istemiyor.