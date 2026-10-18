Jet yakıtı maliyetleri uçuşları zorluyor: Etkisi 5 yıl sürebilir

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Havacılık sektörü, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji piyasalarına etkisiyle yeni bir maliyet baskısıyla karşı karşıya. İran’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksama, petrol ve jet yakıtı tedarikine ilişkin endişeleri artırırken havayolu şirketleri de maliyet hesaplarını yeniden yapıyor.

Financial Times’ın haberine göre, sektör yöneticileri yüksek jet yakıtı maliyetlerinin kısa sürede savaş öncesi seviyelere dönmeyebileceğini düşünüyor. TAP Air Portugal Üst Yöneticisi Luís Rodrigues, sektörün üç ila beş yıllık zorlu bir dönemle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Şirketler büyüme planlarını gözden geçiriyor

Yakıt giderleri, havayolu şirketlerinin en büyük işletme maliyetleri arasında yer alıyor. Fiyatlardaki yükseliş, özellikle düşük kâr marjıyla çalışan şirketleri zorluyor. Havayolları artan giderleri bilet fiyatlarına yansıtmak, bazı hatlarda sefer sıklığını azaltmak veya kapasite artışlarını ertelemek gibi seçenekleri değerlendiriyor.

Uçak ve motor teslimatlarındaki gecikmeler, bakım giderleri ve tedarik zincirindeki sorunlar da şirketlerin maliyetlerini artırıyor. Yakıt fiyatlarının yüksek seyretmesi, yeni uçakların devreye alınması ve yeni hatların açılması gibi büyüme kararlarının yeniden değerlendirilmesine yol açabiliyor.

Bilet fiyatlarına zam baskısı

Havayolları artan maliyetlerin tamamını kendi bünyelerinde karşılayamayabilir. Yakıt giderlerinin yüksek kalması hâlinde şirketler, fiyatları artırarak maliyetlerin bir bölümünü yolculara yansıtabilir. Bununla birlikte bilet fiyatlarındaki değişim; rekabet, talep, uçuş mesafesi ve şirketlerin yakıt riskinden korunma sözleşmelerine göre farklılık gösterebilir. Haber Global'in derlediğine göre, özellikle tatil dönemlerinde talebin güçlü olduğu hatlarda fiyat artışları daha belirgin olabilir. Talebin zayıf olduğu güzergâhlarda ise şirketlerin zam yapma imkânı sınırlı kalabilir.

Hürmüz Boğazı enerji tedarikinde kritik nokta

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir deniz yolu. Bölgede yaşanan kesintiler, yalnızca ham petrol fiyatlarını değil, jet yakıtı gibi rafine ürünlerin tedarikini ve fiyatlarını da etkileyebiliyor. Petrol piyasasındaki dalgalanmaların havacılığa yansıması, ham petrol fiyatlarının yanı sıra rafineri kapasitesine, taşımacılık maliyetlerine ve bölgesel yakıt arzına bağlı. Bu nedenle çatışmaların sona ermesi bile havayollarının maliyetlerinin hemen düşeceği anlamına gelmeyebilir.