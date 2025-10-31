JetBlue uçağı ani irtifa kaybıyla acil iniş yaptı: Yolcular hastaneye sevk edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Cancun kentinden New Jersey’e seyahat eden JetBlue uçağında ani bir irtifa kaybı yaşandığı bildirildi.

162 yolcu taşıyan Airbus A320 tipi uçak, irtifa kaybının ardından güvenli bir şekilde Florida’daki Tampa Uluslararası Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi. İniş, yerel saatle dün 14.00’te gerçekleşti.

Yolcular hastaneye kaldırıldı

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmazken sağlık görevlilerinin havalimanında yolcular ve mürettebatı muayene ettiği ve bazı yolcuların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

“LiveATC.net” internet sitesinin ulaştığı hava trafik kayıtlarına göre ise en az 3 kişi yaralandı. Öte yandan FAA yetkilileri, olayın araştırıldığı bilgisini paylaştı.