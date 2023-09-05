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Jill Biden'ın COVID-19 testi 'pozitif' çıktı

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın COVID-19 testi "pozitif" çıktı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın COVID-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın COVID-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.

Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek." ifadesini kullandı.

Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de COVID-19'a yakalanmıştı.