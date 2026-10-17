Jio 108 milyar dolarlık değerlemeyle borsaya hazırlanıyor

Reliance Industries’in telekomünikasyon birimi Jio Platforms, 3,2 milyar dolarlık halka arz hazırlıklarıyla Hindistan piyasalarının gündemine yerleşti. 21 Ekim’de başlaması planlanan işlem, ülkenin bugüne kadarki en büyük halka arzı olmaya aday. Şirket, hisselerini 1.065 ile 1.119 rupi arasında değişen fiyatlarla yatırımcılara sunmayı planlıyor. Fiyat aralığının üst seviyesinde Jio’nun piyasa değerinin yaklaşık 108 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu büyüklükteki işlem, şirketin yalnızca telekomünikasyon alanındaki gücünü değil, gelecekteki büyüme beklentilerini de sınayacak.

108 milyar dolarlık değerleme tartışma konusu

Jio’nun hedeflediği değerleme, yaklaşık 125 milyar dolarlık piyasa değerine sahip rakibi Bharti Airtel’in altında kalıyor. Buna rağmen kurumsal yatırımcılar, şirketin rakibine kıyasla daha yüksek bir değerlemeyi haklı çıkarıp çıkaramayacağını sorguluyor. Özellikle telekomünikasyon dışındaki dijital hizmetlerden ne ölçüde ek gelir elde edilebileceği, yatırımcıların değerlendirdiği temel konular arasında bulunuyor.

Jio’nun geniş kullanıcı tabanı ve dijital alandaki faaliyetleri önemli avantajlar sunarken bu potansiyelin sürdürülebilir kazanca dönüşmesi, şirketin uzun vadeli performansı açısından belirleyici olacak.

20 milyar doların üzerinde teklif aldı

Değerlemeye ilişkin soru işaretlerine karşın halka arz, yatırımcılardan güçlü ilgi gördü. İşleme yönelik tekliflerin 20 milyar doları aştığı belirtilirken Fidelity Management & Research, Allianz ve Capital Group gibi uluslararası yatırımcılar da sürece ilgi gösterdi. Halka arzı, Jio’nun 34 yaşındaki genel müdürü ve Mukesh Ambani’nin en büyük oğlu Akash Ambani yönetiyor.

Bununla birlikte yüksek talep, şirketin halka arz sonrasındaki performansına ilişkin bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmıyor. Yatırımcıların odağında, açıklanan değerlemenin şirketin gerçek büyüme potansiyeliyle ne ölçüde örtüştüğü bulunuyor.

Hindistan’da yatırımcı profili değişiyor

Jio’nun halka arzı, Hindistan sermaye piyasalarındaki dönüşümün de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 50 yıl önce, 1977’de gerçekleştirilen Reliance halka arzı, ülkede bireysel hisse sahipliğinin yaygınlaşmasında etkili olmuştu. Bugün ise Hindistan’da 130 milyondan fazla kayıtlı borsa yatırımcısı bulunuyor. National Stock Exchange verilerine göre bu yatırımcıların yaklaşık yüzde 40’ı 30 yaşın altında. Değişen yatırımcı profiliyle birlikte şirketlerin köklü geçmişleri ve marka bilinirlikleri tek başına yeterli görülmüyor. Özellikle genç yatırımcılar, kâr artışına, değerlemelere ve kısa vadeli getiri beklentilerine daha fazla odaklanıyor.

Hindistan menkul kıymetler düzenleyicisinin 2024 tarihli çalışması da bireysel yatırımcıların halka arz yoluyla edindikleri hisselerin yüzde 40’ını ilk hafta içinde sattığına işaret ediyor. Bu durum, halka arzlara yönelik talebin kalıcı yatırım iştahıyla her zaman örtüşmeyebileceğini gösteriyor.

Reliance hisselerindeki düşüş de izleniyor

Jio’nun halka arzı öncesinde ana şirket Reliance Industries’in hisse performansı da dikkat çekiyor. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 23 geriledi. Bu düşüş, holdingin 2011’den bu yana en kötü yıllık performansına yönelmesine neden oldu. Piyasalardaki bu tablo, Jio’nun halka arzında yatırımcıların yalnızca şirketin geçmişteki başarısını değil, mevcut piyasa koşullarını ve gelecekteki kazanç potansiyelini de dikkate alacağını ortaya koyuyor.

Jio’nun halka arzında belirleyici unsur büyüme olacak

Jio Platforms’un halka arzı, Hindistan piyasaları açısından önemli bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. Ancak şirketin telekomünikasyon sektöründeki güçlü konumunu yatırımcılar için kalıcı bir değer önerisine dönüştürmesi gerekiyor. Halka arzın başarısı, yalnızca yüksek talep ve büyük işlem hacmiyle değil, şirketin dijital hizmetlerden gelir yaratma kapasitesi ve sürdürülebilir büyüme beklentileriyle de değerlendirilecek.