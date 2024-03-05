Joe Biden: ABD, Gazze'ye yardım için her türlü çabayı göstermeye kararlıdır
ABD Başkanı Joe Biden, “ABD, Gazze'de çaresizce yardıma ihtiyacı olanlara daha fazla yardım ulaştırmak için her türlü çabayı göstermeye kararlıdır” dedi.
İHA
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 151 gününü tamamlarken Gazze Şeridi’nin kuzeyine havadan yardım ulaştırılma çabaları sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, Gazze'de çaresizce yardıma ihtiyacı olanlara daha fazla yardım ulaştırmak için her türlü çabayı göstermeye kararlıdır. Beklemeyeceğiz. Peşini bırakmayacağız” dedi.