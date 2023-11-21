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Joe Biden: Esir takasına artık çok yakınız

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de esir takası anlaşmasına artık çok yakın olduklarını söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Joe Biden: Esir takasına artık çok yakınız
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Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuşan Biden, haftalardır bu konuda yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüğünü aktardı.

Ekibinin bölgede "mekik dokuduğunu" ifade eden Biden, esir anlaşmasına ilişkin "Artık çok yakınız. Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz." diye konuştu. Biden, daha fazla detaya girmek istemediğini belirterek, henüz sürecin tamamlanmadığına işaret etti.

Çin ve Meksika ile beraber bu uyuşturucu akışıyla mücadele çabalarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Biden, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonominin Liderleri Toplantısı kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında narkotik suçlarla mücadele işbirliğinin yeniden başlatılması yönünde kritik bir adım attıklarını söyledi.

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