  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Joe Biden kansere yakalandı! Sağlık durumu nasıl?
Takip Et

Joe Biden kansere yakalandı! Sağlık durumu nasıl?

Eski ABD Başkanı Joe Biden’a, kemiğe metastaz yapmış agresif prostat kanseri teşhisi konuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Joe Biden kansere yakalandı! Sağlık durumu nasıl?
Takip Et

Eski ABD Başkanı Joe Biden’a agresif türde prostat kanseri teşhisi konuldu. Biden’ın kişisel ofisinden yapılan açıklamada, hastalığın kemiklere metastaz yaptığı bildirildi.

Açıklamada, “Geçtiğimiz hafta, Başkan Joe Biden artan idrar semptomları nedeniyle kontrolden geçti. Yapılan tetkiklerde prostat nodülüne rastlandı ve Cuma günü, kemiğe sıçramış Gleason skoru 9 (Derece Grup 5) ile karakterize edilen prostat kanseri teşhisi kondu” ifadelerine yer verildi.

Kanserin hormonlara duyarlı olduğunun altı çizilen açıklamada, bu durumun “etkili bir tedavi yönetimini mümkün kıldığı” belirtildi. Biden ve ailesinin, mevcut tedavi seçeneklerini doktorlarıyla birlikte değerlendirdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajıSpor

 

54 hisse için 144 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Bim, Migros, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok, Aselsan54 hisse için 144 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Bim, Migros, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok, AselsanEkonomi

 

Dünya
“Suriye” derken Türkiye’yi anlatıyorlar
“Suriye” derken Türkiye’yi anlatıyorlar
İsrail ordusu Gazze'ye geniş çaplı kara saldırısı başlattı!
İsrail ordusu Gazze'ye geniş çaplı kara saldırısı başlattı!
Güneş panellerinde 'kapatma anahtarı' bulundu! Avrupa karanlığa gömülebilir
Güneş panellerinde 'kapatma anahtarı' bulundu! Avrupa karanlığa gömülebilir
Papa 14. Leo için göreve başlama töreni düzenlendi
Papa 14. Leo için göreve başlama töreni düzenlendi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Batı barış mesajımızı almadı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Batı barış mesajımızı almadı
Husiler: Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'nı son 24 saatte iki kez hedef aldık
Husiler: Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'nı son 24 saatte iki kez hedef aldık