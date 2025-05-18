Joe Biden kansere yakalandı! Sağlık durumu nasıl?

Eski ABD Başkanı Joe Biden’a agresif türde prostat kanseri teşhisi konuldu. Biden’ın kişisel ofisinden yapılan açıklamada, hastalığın kemiklere metastaz yaptığı bildirildi.

Açıklamada, “Geçtiğimiz hafta, Başkan Joe Biden artan idrar semptomları nedeniyle kontrolden geçti. Yapılan tetkiklerde prostat nodülüne rastlandı ve Cuma günü, kemiğe sıçramış Gleason skoru 9 (Derece Grup 5) ile karakterize edilen prostat kanseri teşhisi kondu” ifadelerine yer verildi.

Kanserin hormonlara duyarlı olduğunun altı çizilen açıklamada, bu durumun “etkili bir tedavi yönetimini mümkün kıldığı” belirtildi. Biden ve ailesinin, mevcut tedavi seçeneklerini doktorlarıyla birlikte değerlendirdiği kaydedildi.