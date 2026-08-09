Joe Biden ölüm döşeğinde: Kanser vücuduna yayıldı

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Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Biden'ın oğlu Hunter Biden, BBC'ye verdiği röportajda babasının prostat kanserinin kemiklerine ve birçok organına yayıldığını belirterek hastalığın oldukça ağrılı olduğunu söyledi.

Hunter Biden, cuma günü internette yayımlanan röportajda, "Kanser yayıldı, kemiklerine ve daha da öteye metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı" ifadelerini kullandı.

Biden'ın sözcüsü ise cumartesi günü Hunter Biden'ın açıklamaları hakkında yorum yapmadı.

2025'te kanser teşhisi konulmuştu

83 yaşındaki Biden, Beyaz Saray'dan ayrılmasından dört aydan kısa süre sonra, Mayıs 2025'te prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı. Biden, kanserin kemiklerine yayıldığını ve hastalığın "agresif bir tür" olduğunu belirtmişti.

Biden'ın sözcüsü Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, eski başkanın radyoterapi ve hormon tedavisi gördüğünü duyurmuştu.

Sağlığı başkanlığı döneminde de gündemdeydi

Joe Biden'ın fiziksel sağlığı ve zihinsel yetenekleri, 2021-2025 yılları arasındaki başkanlığı boyunca kamuoyunda yakından tartışılmıştı.

Biden, Haziran ayında Chicago'da eski Başkan Barack Obama'nın başkanlık kütüphanesinin açılış törenine katılmıştı. Biden, 2009-2017 yılları arasında Obama'nın başkan yardımcılığını yapmıştı.

Biden ayrıca 2020 seçimlerinde ABD başkanlığını kazanan en yaşlı kişi olmuştu.

Anı kitabı kasım ayında çıkacak

Biden'ın başkanlık dönemini konu alan anı kitabının 17 Kasım'da yayımlanması planlanıyor.