Joe Biden: Trump'a karşı münazarada berbat bir performans sergiledim

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yayın yapan "The Earl Ingram Show" radyo programına konuk olan Biden, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın münazarasındaki performansını değerlendirdi ve adaylıktan çekileceği yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

"Çuvalladım"

Biden, Trump ile karşılaştığı münazarada kötü performans gösterdiğini kabul ederek, "Berbat bir gece geçirdim. Çuvalladım ve hata yaptım. Bu sadece sahnede 90 dakikalık bir şey, 3,5 yılda ne yaptığıma bakın." dedi.

Münazaradaki performansı istediği gibi olmasa da yarışı sürdüreceğini aktaran Biden, "Babamdan yere düşünce tekrar ayağa kalkmayı öğrendim, seçimi kazanacağız." diye konuştu.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla askeri personel ve ailelerini Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, buradaki konuşmasında da adaylıktan çekileceği yönündeki yorumlara "Hiçbir yere gitmiyorum." diyerek tepki gösterdi.

Demokrat Parti bağışçılarından Biden karşıtı tepkiler gelmeye devam ediyor

Demokrat Parti bağışçısı ve Disney Company’nin kurucu ortağı Roy O. Disney’in torunu Abigail Disney, Biden'ın yarıştan çekilmemesi halinde partiye bağışlarını keseceğini açıkladı.

CNBC'ye değerlendirmede bulunan Abigail Disney, kararının saygısızlık olmadığını vurgulayarak, "Şundan eminim: Biden çekilmezse Demokratlar kaybedecek." ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'ı yenebileceğini belirten Disney, "Demokratlar Biden'ın eksikliklerine tahammül ettiklerinin 10'da biri kadar Harris'in noksanlıklarına tahammül ederse bu seçimi farkla kazanabiliriz." dedi.

Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings de New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden’ın güçlü demokrat liderlere Trump’ı yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi olmuştu.

ABD Başkanı Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Raul Grijalva ve Lloyd Doggett, Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi için çağrı yapmıştı.

Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.