Joe Biden, zorla adaylıktan çekilebilir mi?

Haziran sonunda rakibi Donald Trump’la CNN’de katıldığı tartışmada konuşacaklarını unuttuğu görülen Biden, göreve geldiği günden bu yana sağlık durumuyla her konuşmasında yakından izleniyor. Ancak Trump ile yaptığı televizyon tartışması partisinin de içinde büyük baskı oluşturdu.

Biden’a çekilme çağrısı yapan isimler her gün artıyor. Özellikle başkanlık kampanyası bağışçılarının baskısı değişimi işaret ediyor.

BBC’nin haberine göre, 11 Demokrat Partili Kongre üyesi, 81 yaşında olan Başkan’a bırakma çağrısı yaptı.

Amerika’da başkan adaylıklarının netleşme süreci seçenekleri sınırlarken, Biden çekilecek gibi görünmüyor. Peki, Başkan, kendi iradesi dışında çekilebilir mi?

Joe Biden adaylıktan çekilir mi?

Biden, çekilmeye karar vermesi halinde, partisinin adayı belirleme süreci hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Demokrat Parti'nin başkan adayı, 5 Kasım 2024’te yapılacak seçimler için, 19-22 Ağustos tarihleri ​​arasında Chicago'daki Demokratik Ulusal Kongre'de (DNC) kesinleşecek.

Adayın delegelerin çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor. Ancak mevcut durumda yaklaşık 4 bin delegenin çoğunluğu Biden’a oy vereceklerini taahhüt etti.

Bu taahhüt, Demokratik Ulusal Kongre kuralları gereğince yerine getirilmek durumunda ve Biden’ın adaylığını desteklemek zorundalar.

Biden, kendisi adaylıktan çekilirse delegelerin taahhüdü geçersiz kalacak.

Halef belirleme konusunda bir kural olmadığından, eğer Biden kendi isteğiyle adaylıktan çekilirse, Ağustos kongresinde bir aday seçilecek.

Siyaset tarihçisi Leah Wright Rigueur, Biden çekilse dahi "yerine kimin geçeceği konusunda son sözü kendisi söylemek isteyecektir" şeklinde öngörüde bulunuyor.

Biden çekilecek mi?

Joe Biden'ın bugüne kadar yaptığı açıklamalarda, kenara çekilmeyi düşünmediğini özellikle belirtti.

Biden, zorla çekilmeye ikna edilebilir mi?

Bu senaryo daha da az olası görülürken, ABD tarihinde örneği olmadığı biliniyor.

Bu olasılık hiç konuşulmasa ve bugüne kadar uygulanmasa da Demokratik Ulusal Kongre yönetmeliklerinde bazı kural boşlukları olduğu biliniyor.

Çok sayıda delegenin, Biden'a karşı bir araya gelmesi durumu olası kılarken, siyaset tarihçisi Rigueur bunun süreci "çirkinleştirecek" bir hamle olduğunu belirtiyor.

Başkan yardımcısı Kamala Harris aday gösterilebilir mi?

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkanlık’ta Biden’ın bir şekilde görevden ayrılması halinde Başkan olabiliyor. Ancak, başkan adaylığı belirleme sürecinde böyle bir vekalet bulunmuyor.

Biden çekilse dahi, Harris de diğer olası adaylarla delegelerin oy çoğunluğunu kazanması gerekiyor.

Yapılan kamuoyu yoklamalarında, Harris ABD kamuoyunda da popüler görülmüyor.

25. madde yürürlüğe koyulursa ne olur?

ABD Anayasası'nın 25. Maddesine göre, başkan yardımcısı ve kabinedeki çoğunluk, Başkan’ın görevlerini yerine getiremeyecek durumda olduğunu tespit ederek ilan ederse, görev başkan yardımcısına devrediliyor.

ABD tarihinde hiç kullanılmayan bu yetkiyi TV tartışması sonrası Kongre'deki üst düzey Cumhuriyetçiler, uygulamaya koymak için çağrıda bulundu.