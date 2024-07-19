Joe Biden'dan çekilme sinyali

ABD'de AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan yeni bir anket, Demokratların neredeyse üçte ikisinin Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve partinin yeni bir aday seçmesine izin vermesi gerektiğine inandığını gösterdi. Ayrıca her 10 Demokrattan sadece üçü Biden'ın başkan olarak etkili bir şekilde hizmet verebilecek zihinsel kapasiteye sahip olduğunu düşünüyor.

Yaşı nedeniyle yeniden seçilme şansının iyice azaldığı düşünülen ve son dönemde başkanlık yarışından çekilmesi için ciddi bir baskı altında kalan ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs testi pozitif çıkarken, Beyaz Saray hafif semptomları olan başkanın Delaware'de kendini izole edeceğini açıkladı.

BET News'ten Ed Gordon'a verdiği röportajda Biden'a yarışta kalmayı yeniden değerlendirmesine neden olacak bir şey olup olmadığı soruldu.

Biden önceki gün yayınlanan röportajda, bir doktorun sağlığına ilişkin olumsuz bir durum olduğunu söylemesi halinde başkanlık yarışında kalıp kalmayacağını yeniden değerlendireceğini söyledi.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü açıklandı. Görüşmede Erdoğan saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Erdoğan Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen aday olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.