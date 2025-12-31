  1. Ekonomim
John F. Kennedy'nin gazeteci torunu 35 yaşında hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin gazeteci torunu Tatiana Schlossberg 35 yaşında yaşamını yitirdi.

Suikasta uğrayan ABD Başkanı John F. Kennedy'nin gazeteci torunu Tatiana Schlossberg yaşamını yitirdi. 

John F. Keneddy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi, Tatiana Schlossberg'in 35 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak" denildi.

Schlossberg, kasımda kendisine ciddi bir kanser türü teşhisi konduğunu ve bir yıldan az ömür biçildiğini açıklamıştı.

