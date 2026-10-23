Johnson&Johnson ile Smith&Nephew arasındaki birleşme müzakereleri liderlik şartı nedeniyle çöktü

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Küresel medikal teknoloji ve sağlık alanında yankı uyandırması beklenen birleşme görüşmelerinde beklenmedik bir kriz yaşandı. Taraflar, ana finansal şartlar ve anlaşma yapısı hususunda mutabakata varmış olsa da, genişletilmiş yeni şirketi kimin yöneteceği konusunda anlaşma sağlayamadı. Smith & Nephew yönetimi, eski CEO Namal Nawana'nın şirketin başına geçmesine karşı çıkarken, mevcut CEO Deepak Nath'ın görevde kalmasını talep etti. Liderlik konusundaki bu uzlaşmazlık, masanın devrilmesine yol açtı.

Daha önce Smith & Nephew, yılın başlarında J&J'ye yaklaşarak ortopedi biriminin birleştirilmesi için teklifte bulunmuştu. Söz konusu önerilen anlaşma, J&J birimini 22 milyar dolara kadar değerliyordu.

Finansal detaylar ve planlanan yapı

Üzerinde uzlaşılan taslak şartlara göre, J&J hissedarlarının birleşik şirketin yüzde 50,1'ine sahip olması, Smith & Nephew hissedarlarının ise kalan hisseyi elinde tutması planlanıyordu. İşletmeler arasındaki değerleme farkını kapatmak amacıyla Smith & Nephew'in borç finansmanı yoluyla J&J'ye yaklaşık 10 milyar dolar temettü ödemesi öngörülüyordu. Ancak yaşanan yönetim krizi, tüm bu planları askıya aldı.