  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Jordan-Bryant imzalı basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı
Takip Et

Jordan-Bryant imzalı basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı

ABD'de düzenlenen müzayedede, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın imzalarını taşıyan basketbol kartı 12,9 milyon dolara alıcı bularak tüm zamanların en pahalı spor kartı oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Jordan-Bryant imzalı basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı
Takip Et

Müzayede evi Heritage Auctions, nadir bulunan ve her birinde oyuncu imzaları olan basketbol kartlarını ve bazı eşyaları satışa çıkardı.

Açık artırmada, NBA efsaneleri Jordan ve Bryant'ın imzasının bulunduğu kart 12,9 milyon dolara alıcı bularak, tüm zamanların en pahalı spor kartı oldu.

Satış, daha önce 2022'de 12,6 milyon dolara satılan 1952 Topps Mickey Mantle kartının rekorunu geride bıraktı.

Kartın Jordan ve Bryant'ın portrelerini, imzalarını ve forma logo parçalarını içerdiği, ayrıca Jordan'a ait forma parçasının özel altın varyant olduğu belirtiliyor.

Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda yapılan yüzme yarışında kaybolduRus yüzücü İstanbul Boğazı’nda yapılan yüzme yarışında kaybolduGündem
Bakanlık açıkladı: Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendiBakanlık açıkladı: Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendiEkonomi
18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? İşte detaylar...18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? İşte detaylar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 25 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 25 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK’yı Ukrayna’nın güvenlik garantörü olmaya çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK’yı Ukrayna’nın güvenlik garantörü olmaya çağırdı
Hollanda hükümeti, İsrail’e yaptırımların engellenmesi kriziyle sarsıldı
Hollanda hükümeti, İsrail’e yaptırımların engellenmesi kriziyle sarsıldı
İsrail, Gazze'de Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi! 5'i gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi! 5'i gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlar silah taşımaya başladı
Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlar silah taşımaya başladı
Atina’da Filistin’e destek sesleri yükseldi
Atina’da Filistin’e destek sesleri yükseldi