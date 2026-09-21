Jovenel Moise suikastında yeni gelişme: 18 şüpheli ABD'de yargılanacak

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Haiti'nin eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 2021 yılında öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Suikastla bağlantılı 18 şüpheli, yargılanmak üzere Haiti'den ABD'nin Florida eyaletine nakledildi. ABD'li yetkililerin açıklamasına göre şüpheliler, pazar günü askeri uçakla ABD'ye götürüldü. Sanıkların Florida Güney Bölgesi'ndeki federal mahkemelerde yargılanması bekleniyor.

18 şüpheli ABD'ye nakledildi

FBI özel ajanı Brett Skiles, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, farklı yerlerde ve ülkelerde gerçekleştirilen gözaltıların suikast planında yer alan kişilerin adalet önüne çıkarılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Federal savcı Jason Reding Quinones ise Haiti'den askeri uçakla getirilen 18 kişinin Florida'da Amerikan yargısının karşısına çıkacağını açıkladı.

Quinones, suikastın üzerinden beş yıl geçmesine rağmen soruşturmanın sürdüğünü ve şimdiye kadar 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını söyledi.

Baş zanlı da grupta

Haiti hükümeti ve polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre ABD'ye gönderilenler arasında soruşturmada baş şüpheli olarak değerlendirilen Joseph Felix Badio da bulunuyor. Badio'nun Haiti Adalet Bakanlığı'nda eski bir yolsuzlukla mücadele yetkilisi olduğu belirtildi. Diğer 17 kişinin ise Kolombiyalı paralı askerler olduğu bildirildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da 17 vatandaşının Haiti'den ABD'ye nakledilmesini yakından takip ettiğini duyurdu. Bakanlık, transfer sürecine müdahil olmadığını ve kararın ilgili ülkelerin yetkili makamlarına ait olduğunu açıkladı.

Moise 2021'de evinde öldürülmüştü

Jovenel Moïse, 7 Temmuz 2021'de başkent Port-au-Prince'teki özel konutunda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırının, askeri eğitim almış yaklaşık 20 Kolombiyalı paralı askerden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti. Moise'nin güvenlik ekibinin saldırıya müdahale etmediği aktarılmıştı.

ABD'deki davalarda yeni aşama

Suikastla ilgili olarak ABD'deki federal mahkemelerde daha önce de davalar görüldü. Mayıs ayında Miami'deki federal mahkemede dört kişi, Moise'nin öldürülmesi veya kaçırılması amacıyla komplo kurmak, maddi destek sağlamak için anlaşmak ve yurt dışında yasa dışı bir askeri operasyona katılmak suçlarından mahkum edildi.

Sanıklar hakkında müebbet hapis cezası ihtimali bulunuyor.

ABD'li federal savcılara göre söz konusu dört kişi, merkezi Florida'da bulunan CTU adlı özel güvenlik şirketiyle bağlantılıydı. Savcılık, şirketle bağlantılı kişilerin Moise'nin görevden uzaklaştırılması durumunda kazanç sağlayacak sözleşmeler alma beklentisiyle plana dahil edildiğini belirtiyor.

Soruşturma ABD'de devam ediyor

Suikast planının ABD topraklarında hazırlandığı gerekçesiyle Amerikan mahkemelerinin davayla ilgili yargı yetkisi bulunuyor. ABD'deki soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Son sevkiyatla birlikte 18 şüphelinin daha Florida'ya götürülmesi, davanın ABD'deki sürecini yeni bir aşamaya taşıdı.