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JPMorgan CEO’su Hazine Bakanı olacak mı?

Hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin adını Hazine Bakanlığı için andığı JPMorgan CEO'su Dimon, Trump yönetimine katılmayı planlamıyor.

Haber Merkezi
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JPMorgan CEO’su Hazine Bakanı olacak mı?
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Donald Trump’ın seçilmesiyle ABD’de kritik görevlere kimlerin geleceği tartışmaları da başladı. Dünyanın en zengin insanı, ünlü girişimci Elon Musk’ın Trump destekçisi olmasıyla bir görev alacağı konuşulurken, seçimler yaklaştıkça Hazine Bakanlığı için hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafında JPMorgan CEO’su Dimon’ın sıklıkla adı geçmişti.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'ın bankada kalacağı ve Trump yönetimine katılmayı planlamadığı öne sürüldü.

Dimon, son haftalarda hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından Hazine Bakanı adayı olarak tekrarlanan spekülasyonlara konu oldu, ancak geçen ay resmi bir görev alma şansının "neredeyse sıfır" olduğunu söyledi.

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