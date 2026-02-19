JPMorgan gökdelenindeki barda bankacılar yer bulamıyor

JPMorgan Chase’in yönetim kurulu üyeleri, geçen yılın sonlarında bankanın yeni ve gösterişli gökdeleninin 13. katındaki İngiliz barı olan Morgan’s’ta bir araya geldi.

Bardakları servis edildiğinde, Amerika’nın en büyük bankasını denetleyen isimler köpüğün üzerinde CEO Jamie Dimon’ın yüzünü fark etti.

Wall Street Journal'ın haberine göre, bir JPMorgan yöneticisi, bar personeline muslukların yanındaki yüksek teknolojili yazıcıyı kullanarak biraların köpüğüne Dimon’ın siluetini basmaları talimatını vermişti. Amaç, patronun ve arkadaşlarının bu şakadan hoşlanmasını sağlamaktı.

Dimon, “yüzünü” yasakladı

Gelecek ay 70 yaşına girecek olan Dimon, şakayı eğlenceli buldu. Ancak, yapımına katkı sağladığı 3 milyar dolarlık genel merkezdeki barın kişisel bir gösteriş projesi gibi algılanmasından endişe ederek kendi yüzünün kullanılmasını yasakladı.

Artık barmenler biraların köpüğüne Park Avenue’daki binanın görselini ya da balkabağı gibi mevsimsel figürleri basıyor.

Köpük krizi, JPMorgan’ın Manhattan’daki ofis binasında bir bar açmasından bu yana yaşanan ilk aksaklıklardan yalnızca biriydi.

Mekân işletmek zor

Dimon, mekânın tasarım sürecine bizzat dahil oldu. Geçen yıl binanın açılışında, Londra’daki Gherkin’in mimarı olarak bilinen baş mimar Norman Foster ile birlikte burada kadeh kaldırdı.

“Bunu yaptığımız için oldukça memnunuz” diyen Dimon, ocak ayında bina hakkında yöneltilen bir soruya, “Morgan’s Pub’ımız var, Guinness biramız var” yanıtını verdi. Ancak bir bar işletmek, bu ünlü CEO ve ekibinin hâlâ çözmeye çalıştığı bir zorluk öne çıkıyor.

Çalışanlar öğle yemekleri ve akşamüstleri mekâna akın ediyor. Banka dışından gelenler ise masa kapabilmek için bağlantılarını devreye sokuyor. Yatırım bankacıları, iş bağlantıları kurmak amacıyla önemli müşterilerini Empire State Binası manzarası eşliğinde etkilemek için düzenli olarak buraya davet ediyor. Dimon da zaman zaman uğrayarak bazı misafirleri selamlıyor.

Yer bulmak büyük sorun

Binada yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor ancak Morgan’s’ta ise yalnızca 55 koltuk bulunuyor. Barda dinlenmek isteyen çalışanlar çoğu zaman cam kapıların ötesine geçemiyor. Zaman zaman rezervasyon yaptırıp gelmeyen bankacılar nedeniyle boş kalan masalar görülürken, ana bar bölümü dolup taşıyor. Bazı genç çalışanlar artık gökyüzündeki bu etkileyici bar için haftalar öncesinden rezervasyon yaptırıyor.

Bir bankacı, “İçeri girmek neredeyse imkânsız bir görev olabiliyor” diyor.

Bazıları için Morgan’s deneyimi, bir zamanların efsanevi ayrıcalıklarının giderek kaybolduğu Wall Street’te modern yaşamın bir sembolü niteliğinde oluyor.

Gündüz alkol tüketimi yasak

JPMorgan, yeni ve parlak genel merkezinin ve barının yarattığı atmosferin, teknoloji ve diğer sektörlerin sunduğu cazip teşviklerin gölgesinde kalan finans sektörüne yeniden bir miktar ihtişam kazandıracağına dair büyük bir iddiada bulundu.

Morgan’s, Manhattan’ın ortasında İngiltere’den bir kesit sunuyor. Menüde fish and chips (23 dolar), Shepherd’s pie (21 dolar), karamelize soğan dip sosu (13 dolar) ve cheeseburger (18 dolar) yer alıyor.

Banka ve İngiltere hayranı Dimon, İngiliz köklerine vurgu yapmayı seviyor; geçen yıl Kral Charles için doğum günü partisi bile düzenledi.

Ancak Morgan’s sıradan bir mahalle barı değil. Bar, yalnızca bankanın Midtown Manhattan’daki ofislerinden birinde çalışan kurumsal çalışanlara rezervasyonla açık.

Gündüz içki tüketimine yönelik katı bir yasak bulunuyor. Başlangıçta bu kural eşit şekilde uygulanmasa da öğle menüsüne alkolsüz kokteyller eklendi.

Kullanım alanları geniş değil

Yüksek talep, bankayı düzeni yeniden gözden geçirmeye itti. Bar ve masalar için rezervasyon artık zorunlu değil ancak masa bulabilmek için rezervasyon yaptırmak hâlâ gerekiyor. Yöneticiler, yeni politikanın çalışanları iş çıkışı uğramaya teşvik edeceğini umuyor.

Operasyon ekibi, cam panelli yüksek kapıların yemek alanına doğru açılmasını sağlayacak döner sistemler kurmayı ve kullanılabilir alanı genişletmeyi değerlendirdi. Dışarıya da masalar yerleştirildi.

Genel merkezde alan yetersizliği sık dile getirilen bir şikâyet. Bina Manhattan’daki en yüksek dolu ofis binası olsa da kat yüksekliği ortalama 16 feet civarında. Bu da tahmin edilebileceği kadar geniş bir kullanım alanı olmadığı anlamına geliyor.

Binada sesle dikkat dağıtıyor

Yönetici olmayan en üst unvan olan bazı genel müdürler (managing director) artık küçük ofisleri paylaşıyor. Bu durum Madison Avenue’daki önceki ofislerine kıyasla bir gerileme olarak görülüyor. JPMorgan, Dimon’ın yöneticilerin çalışanlarla aynı ortamda oturması gerektiği görüşü doğrultusunda bankacılık ekipleri için açık ofis düzenini benimsedi.

Binada yeni bazı sesler de dikkat çekiyor. Yüksek irtifada rüzgâr hızları artıyor ve yatırım bankacıları zaman zaman kuleye çarpan ıslık benzeri rüzgâr sesleriyle dikkatlerinin dağıldığını söylüyor. Bazı anlarda binanın bronz kaplaması cam pencerelere çarparak titreşim yaratıyor.

Bu dikkat dağıtıcı unsurlar, genç bankacıları geçen yıl kaldırılan bazı ayrıcalıkların kaybı kadar rahatsız ediyor.

JPMorgan, saat 21.00 sonrası taksi ücretlerinin geri ödenmesine ilişkin kuralları sıkılaştırdı ve bankacıların en ucuz seçeneği tercih etmesini zorunlu kıldı. Yirmili yaşlardaki bazı çalışanlar, ofisten yakın mesafedeki dairelerine siyah lüks araçlarla yaptıkları yolculukları bankaya fatura ediyordu.

Evdeki siparişleri şirkete yazdıramıyorlar

Geç saate kadar çalışmaları hâlinde akşam yemeği ücretini bankaya yansıtabiliyorlar ancak bunun için fiziksel olarak ofiste bulunmaları gerekiyor. Bir dönem yaygın olan, evden DoorDash siparişi verip ücretini JPMorgan’a yazdırma uygulaması resmen sona erdi.

Midtown’da geç saatlere kalmanın bazı avantajları da var:

Büyüleyici gün batımları.

Kuledeki pek çok noktadan Hudson Highlands manzarası görülebiliyor. Bu manzaraya sahip alanlardan biri de spor salonu. Genç çalışanlar için aylık 60 dolar, yöneticiler için 125 dolar olan spor salonundaki bisikletler, Central Park ve George Washington Köprüsü manzarasına bakıyor.

Bankanın Gayrimenkulden Sorumlu Yöneticisi David Arena geçen yıl, “Herkes bu binaya gelmek istiyor ve gelen herkes dönüştürücü bir deneyim yaşıyor” demişti.