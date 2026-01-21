JPMorgan: Piyasalardaki sarsıntı Trump yönetimine sinyal veriyor

JPMorgan Asset Management’in Küresel Sabit Getirili Yatırımlardan Sorumlu Yöneticisi Bob Michele, piyasalarda yaşanan sert satışların ABD Başkanı Trump’ın yönetimine açık bir mesaj taşıdığını söyledi.

Michele’e göre yatırımcılar, artan belirsizlik karşısında yönetimden piyasaları yatıştıracak adımlar ve açıklamalar bekliyor.

Bloomberg TV'ye konuşan Michele, son günlerde piyasalarda hâkim olan havayı "biraz kaotik ve panik hissinin ağır bastığı" şeklinde tanımladı.

ABD borçlanma piyasalarının hâlâ vazgeçilmez

Geçen yıl "Liberation Day-2 Nisan" tarifelerinin ardından yaşanan çalkantıyı hatırlatan Michele, o dönemde yönetimin geri adım atmasıyla piyasaların sakinleştiğini belirterek, benzer bir sürecin yeniden yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Michele, tüm dalgalanmaya rağmen küresel sabit getirili yatırımcılar açısından ABD borçlanma piyasalarının hâlâ vazgeçilmez olduğunu vurguladı. ABD devlet ve şirket tahvillerinin sunduğu derinlik ve likiditenin başka hiçbir piyasada bulunmadığını söyleyen Michele, bu nedenle küresel yatırımcıların ABD varlıklarından tamamen çıkmasının gerçekçi olmadığını ifade etti.

Japon tahvil piyasası "çapasını kaybetmiş”

Öte yandan Japonya’da erken seçim ihtimalinin bütçe disiplininin gevşeyebileceği endişelerini artırması, ülkenin 40 yıllık tahvil faizlerini rekor seviyelere taşımıştı. Michele, Japon tahvil piyasasının bu gelişmelerle birlikte "çapasını kaybetmiş" göründüğünü söyledi.

Trump’ın Davos’a gitmeye hazırlandığı bir dönemde piyasaların odağının hızla değiştiğine dikkat çeken Michele, "Konut ve kredi kartı maliyetlerini konuşacağımız düşünülüyordu, bir anda konu Grönland’ın maliyetine döndü" ifadelerini kullandı. Michele’e göre bu ani gündem değişiklikleri, küresel piyasalardaki tedirginliği daha da artırıyor.