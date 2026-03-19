K-pop hayranlarının tepkisi sınır tanımadı: Emeklilik fonunun hatları kilitlendi

Güney Kore’de K-pop hayranları, popüler erkek grubu Enhypen’dan bir üyenin ayrılmasına tepki olarak ülkenin yaklaşık 900 milyar dolarlık Ulusal Emeklilik Fonu’nun (NPS) telefon ve e-posta hatlarının çökmesine neden oldu.

NPS Başkanı ve CEO’su Kim Sung-joo, çarşamba günü yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden organize olan hayranların destek hattı numaralarını paylaşarak protesto çağrısı yaptığını ve bu nedenle kurumun hizmetlerinin ciddi şekilde aksadığını belirtti.

“Yanlış bilgi krizi tetikledi”

Kim, olayın sosyal medyada yayılan hatalı bir bilgiyle başladığını söyledi. Buna göre bazı kullanıcılar, NPS’nin Enhypen’in bağlı olduğu HYBE şirketinin çoğunluk hissedarı olduğunu öne sürdü. Ancak NPS’nin şirketin yalnızca azınlık hissedarı olduğu ve K-pop gruplarının oluşumu ya da üyeleriyle ilgili kararlarda hiçbir rolü bulunmadığı belirtildi.

İki saatte 1.500’den fazla e-posta gönderildi

Açıklamaya göre protesto çağrılarının ardından NPS, yalnızca iki saat içinde yurt dışından gelen telefon yağmuruna tutuldu ve 1.500’den fazla e-posta aldı. Kurum, bu durumun hem Güney Kore’de, hem de yurt dışında emeklilik hizmeti almak isteyen vatandaşları mağdur ettiğini bildirdi.

HYBE’de yüzde 7,54 pay

Şirket kayıtlarına göre NPS, eylül ayı sonu itibarıyla HYBE’nin yüzde 7,54 hissesine sahip ve bu oranla şirketin en büyük üçüncü hissedarı konumunda yer alıyor.

Ayrılık kararı tepkiye neden oldu

Enhypen üyesi Heeseung, salı günü yaptığı açıklamada solo kariyerine odaklanmak için gruptan ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişme, hayranlar arasında büyük tepkiye yol açtı.