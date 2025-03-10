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Kabe'de tarihi rekor! Günlük 500 bin kişi ibadet etti

Suudi Arabistan'daki Harameyn İşleri Başkanlığı, 7 Mart’ta 500 bin kişi ile tarihin en yüksek günlük umreci sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Kabe'de tarihi rekor! Günlük 500 bin kişi ibadet etti
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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "7 Mart’ta 500 bin kişi ile tarihin en yüksek günlük umreci sayısı kaydedildi." ifadelerine yer verdi.

Günlük Umre ziyaretçi sayısı rekor kırdı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre de Mescid-i Haram girişlerinde ileri teknolojiye sahip hassas sensörler kullanılarak umreci sayıları anlık olarak takip edilmeye başlandı.

Yetkililer, bu yeni teknolojinin hac ve umre ziyaretlerindeki kalabalık yönetimini "optimize etmeyi", giriş - çıkış akışını izleyerek daha verimli yönlendirme sağlamayı amaçladığını belirtti.

Ayrıca, gelişmiş akıllı kameralar sayesinde giriş noktalarındaki hareketlilik anlık takip ediliyor. Böylece yoğunluk yaşanan bölgeler hızlıca tespit edilerek daha etkili bir yönetim sağlanıyor.

Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, söz konusu sistemin öncelikle ana girişlerde kullanıldığını, ilerleyen dönemde Mescid-i Haram genelinde yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Merkezi Mekke'de bulunan Harameyn İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine'deki kutsal mekanlarla ilgili kurum ve oluşumları bünyesinde barındırıyor.

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