Kabil'de Hizb-i İslami Partisi Genel Merkezi'ne saldırı
Kabil'de Hizb-i İslami Partisi Genel Merkezi'ne düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıdan parti lideri Gülbeddin Hikmetyar yara almadan kurtuldu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Darul Aman bölgesindeki Hizb-i İslami Partisi Genel Merkezi'ne silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.
Parti yetkilileri, iki saldırganın Hizb-i İslami Partisi Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan caminin yakınında cuma namazı sırasında bomba yüklü aracı patlatmalarının ardından içeri girmeye çalıştıklarını bildirdi.
İki saldırganın da kısa sürede etkisiz hale getirildiğini ifade eden yetkililer, çıkan çatışmada parti lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın 2 korumasının yaralandığını, camide bulunan Hikmetyar'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.
Görgü tanıkları ise saldırganlarla yaşanan çatışmada Hikmetyar'ın 2 korumasının yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan 30 Kasım'da ülkenin kuzeyindeki Samangan vilayetindeki medreseye düzenlenen bombalı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.
1996-97 yıllarında başbakanlık da yapmış olan Hikmetyar, Taliban'ın ülkedeki gücünü artırmasının ardından 1996'da Kabil'i terk etmek zorunda kalmış, 2003'te ise ABD tarafından terörist ilan edilmişti.
Birleşmiş Milletler'in de yaptırım listesinde bulunan Hikmetyar'a yönelik yaptırımlar, 2016 yılında eski hükümet ile imzalanan barış anlaşmasının ardından Afganistan hükümetinin başvurusu sonucu kaldırılmıştı.
Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Kabil'i ele geçirmesiyle birçok lider ülkeyi terk ederken Hikmetyar ise Kabil'de kalmayı tercih etmişti.