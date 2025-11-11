Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi serbest bırakıldı

  1. Ekonomim
Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, Lübnan’da yaklaşık 10 yıl süren tutukluluğunun ardından 893 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, Lübnan'da yaklaşık 10 yıldır süren tutukluluğunun ardından 893 bin dolar karşılığında kefaletle serbest bırakıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, 2015 yılından bu yana cezaevinde bulunan Hannibal Kaddafi, avukatlarının kefalet bedelini ödemesi üzerine tahliye edildi. Lübnanlı yargıç Zahir Hammade, 6 Kasım’da Kaddafi’nin kefalet bedelini 11 milyon dolardan 893 bin dolara indirerek serbest bırakılmasına onay vermişti.

Yaklaşık 10 yıldır tutukluydu

Kaddafi, Aralık 2015’te Suriye’de kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp Lübnan’a götürülmesinin ardından gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana, 1978’de Şii din alimi Musa es-Sadr ve beraberindeki iki kişinin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beyrut’taki bir cezaevinde tutuluyordu.

 

1975 doğumlu Hannibal Kaddafi, Lübnanlı eski model Eline el-Sekaf ile evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

