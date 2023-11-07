Kadın öncelikli çöpçatanlık uygulaması Bumble'ın kurucusu Whitney Wolfe Herd görevi bırakıyor

Bumble'ı 2014 yılında kuran Whitney Wolfe Herd, Bumble İcra Kurulu Başkanı olacak. Onun yerine Slack'in patronu Lidiane Jones Ocak ayında göreve başlayacak.

BBC'nin haberine göre; Wolfe Herd, "bayrağı bir lidere ve derin saygı duyduğum bir kadına" devrettiğini söyledi.

34 yaşındaki Wolfe Herd, Şubat 2021'de Bumble'ı halka açtığında dünyanın kendi çabalarıyla en genç milyarder olan kadını olmuştu.

Kontrolü kadınlara vererek farklılaştı

Şirketi 2014 yılında kurdu ve etkileşimlerin kontrolünü kadınlara vererek uygulamayı rakiplerinden farklılaştırdı.

Herd, randevuları kontrol eden arkaik cinsiyet normlarından duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle kadınların "ilk hamleyi yaptığı" bir platform oluşturmak için ilham aldığını söylemişti.

Çoğu arkadaşlık uygulamasının aksine, yalnızca kadın kullanıcılar eşleşen erkek kullanıcılarla ilk teması kurabilirken, aynı cinsiyetten eşleşmelerde her iki kişi de ilk mesajı gönderebiliyor.

Hisse değeri en düşük seviyede

Halka arzından hemen sonra Bumble'ın hisseleri 75 dolara kadar yükseldi ancak o zamandan beri düşüşe geçti ve Wolfe Herd'ün istifa edeceğini açıklamasının ardından tüm zamanların en düşük seviyesi olan 12.77 dolara kadar geriledi.

Bumble'ın Tinder ve Hinge'in sahibi olan rakibi Match Group da bu süre içinde hisse fiyatının düştüğünü gördü.

Bununla birlikte, Herd, "gelecek konusunda inanılmaz derecede iyimser" olduğunu söyledi.

"Bumble'ın önemli potansiyeline bugün her zamankinden daha fazla inanıyorum" diye ekledi.

Lidiana Jones kimdir?

Lidiana Jones, Bumble'ın ve arkadaşlık ve iş ağı uygulamalarını içeren diğer ürünlerinin ana şirketi olan Bumble Inc'in patronu olarak göreve başlıyor.

Ocak 2023'ten bu yana işyerleri arasında popüler bir anlık mesajlaşma platformu olan Slack'in Genel Müdürlüğü'nü yürütüyordu.

Bundan önce Slack'in ana şirketi Salesforce ve Microsoft'ta çalıştı.

Jones yaptığı açıklamada, "Kariyerini teknoloji alanında geçirmiş bir kadın olarak, kadınlara adanmış ve benim için son derece kişisel ve ilham verici olan eşitlik, dürüstlük ve nezaketi teşvik eden bir şirkete liderlik etmek için deneyimlerime dayanmak bir hediye" dedi.

Haberi ilk olarak duyuran Wall Street Journal'a verdiği röportajda Jones, Bumble'ın ürünlerine daha fazla yapay zeka özelliği entegre etmek istediğini söyledi.

"Yapay zeka, insanların doğru kişiyi bulmasını, doğru arkadaşları ve doğru topluluğu bulmasını hızlandırmada çok büyük bir rol oynayabilir" dedi.

Tinder'ın kurucu ekibindeydi

Wolfe Herd, Bumble'dan önce Tinder'ın kurucu ekibi arasında yer alıyordu ancak bir süredir birlikte olduğu diğer yöneticilerle yaşadığı gerilimin ardından şirketten ayrıldı. Kısa bir süre sonra da cinsel taciz davası açtı.

Tinder'ın ana şirketi Match Group iddiaları reddetti ancak anlaşmazlığı çözmek için yaklaşık 1 milyon dolar ödedi.