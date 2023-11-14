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'Kadınlı erkekli' gece partisine baskın: 300 kişi gözaltına alındı

İran'da, kanunlara uyulmadığı gerekçesiyle kadın ve erkeklerin katıldığı bir gece partisine düzenlenen baskında 300 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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'Kadınlı erkekli' gece partisine baskın: 300 kişi gözaltına alındı
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İran''ın Simnan eyaletine bağlı Şahrud kentinde bir gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Simnan Emniyet Müdür Yardımcısı Seyyid Ali Mir Ahmedi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Mir Ahmedi, "Polis, Şahrud'da kadınlı erkekli kanunlara riayet edilmeyen bir gece partisini tespit etti. Partideki 300 kişi gözaltına alındı." dedi.

İranlı yetkili, partinin düzenlendiği salonun mühürlendiğini belirtti.