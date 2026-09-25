Kalibaf’tan ABD’ye faiz çıkışı: “1970’lere geri götüreceğiz”

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin 10 yıllık devlet tahvili faizinin yüzde 5,14’e yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kalibaf, yükselen faiz oranları üzerinden ABD ekonomisine yönelik alaycı ifadeler kullandı.

“İran’ın 1970’lere sürüklenmesini mi istediniz?”

Kalibaf, mesajının devamında ABD’nin İran ekonomisine yönelik politikalarına değindi. İran’ın 1970’lere sürüklenmesini isteyen bir yaklaşım olduğunu belirten Kalibaf, ABD’ye yönelik eleştirel ifadeler kullandı.

Kalibaf, paylaşımında İran’ın “kibirli amatörlere” göre olmadığını ifade ederek, ABD’nin İran’a yönelik politikalarına göndermede bulundu.

“Sizi 1970’lerin faizlerine götüreceğiz”

İran Meclis Başkanı, ABD’nin de 1970’lerdeki ekonomik koşullara geri döneceğini öne sürdü. ABD’yi 1970’lerin faizleriyle birlikte yüksek benzin fiyatları ve dizel kıtlığının yaşandığı bir döneme dönmekle karşı karşıya bırakacaklarını ifade etti. Mesajını ise “Nostaljinin tadını çıkarın” sözleriyle tamamladı.