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Kalıcı görme kaybına neden olmuştu! 1 milyon su şişesi toplatılıyor

ABD perakende devi Walmart, iki kişinin kalıcı görme kaybı yaşadığı bildirilen vakaların ardından, belirli bir markaya ait 1 milyon su şişesini acil olarak geri çağırma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Kalıcı görme kaybına neden olmuştu! 1 milyon su şişesi toplatılıyor
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ABD’nin önde gelen süpermarket zinciri Walmart, müşterilerinin görme kaybı vakaları bildirmesinin ardından yaklaşık 1 milyon su şişesini geri çağırdı.

Su şişelerinin satışı durduruldu

Geri çağırma, söz konusu içme suyunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği yönünde gelen raporların ardından başlatıldı. Şirket yetkilileri, etkilenen ürünlerin tespit edilerek derhal satıştan kaldırıldığını ve tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kalıcı görme kaybına neden olmuştu! 1 milyon su şişesi toplatılıyor - Resim : 1

‘Su şişelerini kullanmayın’ çağrısı yapıldı

Walmart, müşterilerden geri çağırma kapsamındaki su şişelerini kullanmamalarını ve iade etmelerini istedi. İlgili ürünün içeriğinde, görme kaybı da dahil olmak üzere ciddi sağlık problemlerine neden olabilecek maddelere rastlandığı bildirildi. Bu durum, ülke genelinde satılan yaklaşık 850.000 ürünü etkiliyor. Walmart, güvenlik endişeleri nedeniyle markanın Ozark Trail 64 oz yalıtımlı su şişesi olduğunu bildirdi.

Kalıcı görme kaybına neden olmuştu! 1 milyon su şişesi toplatılıyor - Resim : 2

FDA kapsamlı analizlerin sürdüğünü bildirdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile koordineli yürütülen süreçte, ürün güvenliği açısından daha kapsamlı analizlerin sürdüğü, yeni bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Kalıcı görme kaybına neden olmuştu! 1 milyon su şişesi toplatılıyor - Resim : 3

Ne olmuştu?

ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu (CPSC) , 10 Temmuz 2025'te bu su şişesi hakkında bir güvenlik uyarısı yayınladı . Sorun, şişenin kapağından kaynaklanıyor. Gazlı içecekler, meyve suyu, süt ve hatta kombuça gibi fermente sıvılar gibi belirli içecekleri saklamak için kullanıldığında, şişenin içinde gaz birikebilir ve kapağın açıldığında şiddetle fırlamasına neden olacak kadar basınç oluşturabilir.

Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu'na (CPSC) göre, bu kusur nedeniyle en az üç kişi yaralandı. Bu yaralanmalardan ikisi, kapağın tüketicinin gözüne çarpması sonucu oluşan kalıcı görme kaybını içeriyordu. Bu yaralanmaların ciddiyeti, Walmart'ı derhal harekete geçmeye, ürünü raflardan kaldırmaya ve müşterilerini kullanmayı bırakmaya teşvik etmeye yöneltti.

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