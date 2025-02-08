Kaliforniya’dan Trump’a karşı 50 milyon dolar bütçe!

Kaliforniya, Trump yönetimiyle mücadelesini güçlendirmek için kolları sıvadı! Vali Gavin Newsom, eyaletin Trump’ın politikalarına karşı hukuki savaşına destek vermek ve göçmen haklarını korumak amacıyla 50 milyon dolarlık bütçeyi içeren iki yasayı onayladı.

Bu bütçenin 25 milyon doları, Trump yönetiminin Kaliforniya’ya yönelik baskıcı politikalarına karşı hukuki mücadelelerde kullanılmak üzere eyaletin adalet birimine tahsis edildi. Kalan 25 milyon dolar ise, göçmenleri savunan hukuki kuruluşlara destek sağlamak için ayrıldı.

"Anayasayı yok sayan yönetim tehdidine karşı önlem"

Demokrat Meclis Başkanı Robert Rivas, bu bütçenin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Kaliforniyalılar, gücünün sınırları olmadığını düşünen ve Anayasa’yı umursamayan bir yönetim tarafından tehdit ediliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı bu acil tehdide karşı koruyacak kaynakları tahsis ediyoruz."

Kaliforniya’nın Trump yönetimine karşı duruşu yeni değil. Adalet Bakanlığı verilerine göre, eyalet Trump’ın ilk başkanlık döneminde federal hükümeti 120’den fazla kez dava etti ve bu davalar için 42 milyon dolar harcadı.

Cumhuriyetçilerden sert tepki

Cumhuriyetçi milletvekilleri, fonun yanlış yönlendirildiğini savunarak, eyaletin önceliğinin Trump’a dava açmak değil, yangın felaketleri sonrası toparlanma olması gerektiğini dile getirdi. Senatonun azınlık grubu lideri Brian Jones, bu hamleyi şu sözlerle eleştirdi:

"Bu bütçe gerçek sorunları çözmek için değil, siyasi şov yapmak için ayrılıyor."

Vali Newsom, eleştirilere yanıt vererek fonların Kaliforniya halkının medeni haklarını savunmak için kullanılacağını vurguladı ve gerektiğinde bu konuda ek düzenlemeler yapılabileceğini belirtti.

Kaliforniya, Trump yönetimiyle mücadelesine devam ederken, bu bütçenin eyaletin hukuki savaşında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.