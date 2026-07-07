Kalkışı sırasında iniş takımı kırılan uçak yan yattı, yolcular tahliye edildi

Manas Uluslararası Havaalanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bişkek-Oş seferini gerçekleştirmek üzere pistte hızlanan ve içinde 6 mürettebat ile 181 yolcunun bulunduğu uçak, kalkış sırasında yan yattı.

Görgü tanıkları, uçağın hızlandığı esnada arka iniş takımlarından birinin kırıldığını belirtti.

Can kaybı veya ağır yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tüm yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Kazanın ardından havalimanındaki tüm seferler geçici olarak durdurulurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.