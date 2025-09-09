Kallas: AB ülkeleri Gazze konusunda bölünmüş durumda

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaz dönemi arasının ardından ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "Gazze kırılma noktasında: AB'nin kıtlıkla mücadele için attığı adım, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme doğru ilerleme ihtiyacı" başlıklı oturumda konuştu.

AB'nin Gazze konusunda pasif kaldığı ve çifte standart uyguladığı eleştirilerine yanıt veren Kallas, bunun üye ülkelerin bölünmüşlüğünün bir sonucu olduğunu belirtti.

Kaja Kallas, bu nedenle üye ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma ve İsrail'e yaptırımlar konusunda artık kendi girişimlerine odaklandığını anlattı.

"Fikir birliği yok"

Hollanda'nın talebi üzerine, İsrail'in AB ile Ortaklık Anlaşmasının "insan haklarına uyum" kriterini öngören 2. maddesine riayet edip etmediğiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldığına değinen Kallas, "İsrail hükümetine eylem planını değiştirmesi için baskı yapmak üzere olası seçeneklerin bir listesini çıkardık. Komisyon daha sonra İsrail'in Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programına katılımıyla ilgili bazı bölümlerin askıya alınmasını önerdi ancak henüz gerekli destek yok. Bunun nitelikli çoğunluk kararı olduğunu da belirtmek isterim. Bu adımlar desteklense de bundan sonra ne yapılması gerektiği konusunda bir fikir birliği yok." diye konuştu.

Kallas, şöyle devam etti:

"Avrupa değerlerini uluslararası alanda nasıl savunacağımız, kolektif bir 'Avrupa' tepkisi gerektiren kolektif bir sorumluluktur. Kendi adıma, ilerleme çabalarımda hiçbir ayrıntıyı atlamadığımdan emin olabilirsiniz. Bu şekilde devam edeceğim. Daha fazla eylem için seçeneklerimiz açık ve masada, ancak (AB'ye) üye ülkeler İsrail hükümetinin tavrını nasıl değiştireceği konusunda fikir ayrılığına düşüyor."

Bu birlik sağlanmadığı sürece AB olarak seçeneklerin sınırlı olduğunu vurgulayan Kallas, milletvekillerine hitap ederek, "Size soruyorum, daha ne yapabiliriz?" sorusunu yönetti.

"İsrail hükümetiyle diplomatik çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum"

Kaja Kallas, "İsrail hükümetiyle diplomatik çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum, çünkü konuşmazsak hiçbir yere varamayız." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmelerde uluslararası STK'lerin kayıt ve vize başvurularına getirilen kriterler konusunu ele aldığını belirten Kallas, Saar'ın kendisine bunun için son tarihin aralık ayına uzatıldığını bildirdiğini aktardı.