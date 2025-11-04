  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kalmaegi Tayfunu Filipinler’i vurdu: 26 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Kalmaegi Tayfunu Filipinler’i vurdu: 26 kişi yaşamını yitirdi

Filipinler'de Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 26 kişi yaşamını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kalmaegi Tayfunu Filipinler’i vurdu: 26 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Inquirer News'in haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Kalmaegi Tayfunu Filipinler’i vurdu: 26 kişi yaşamını yitirdi - Resim : 1Tayfunda 26 kişi yaşamını kaybetti

Açıklamada, yerelde "Tino" olarak bilinen Kalmaegi Tayfunu dolayısıyla 26 kişinin öldüğü ifade edildi.

Bildirilen ölümlerin büyük çoğunluğu, 22 kayıpla Orta Visayas bölgesinde yaşanırken bunu, Negros Adası Bölgesi'nden 2 ve Doğu Visayas'tan 1 ölüm takip etti.

OCD, kasırga nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 387 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Ülkeyi Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 872'ye yükseldiİsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 872'ye yükseldiDünya
ABD, Türkiye ile Irak arasındaki su mutabakatını olumlu karşıladıABD, Türkiye ile Irak arasındaki su mutabakatını olumlu karşıladıDünya

 

Dünya
Avrupa Birliği'ne katılmaya en yakın 4 aday ülke belli oldu
Avrupa Birliği'ne katılmaya en yakın 4 aday ülke belli oldu
Yunanistan’da Filistin destekçileri limanı kapattı: 1000 İsrailli turist mahsur kaldı
Yunanistan’da Filistin destekçileri limanı kapattı: 1000 İsrailli turist mahsur kaldı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 872'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 872'ye yükseldi
David Beckham'a "Sir" unvanı verildi
David Beckham'a "Sir" unvanı verildi
Ukrayna: Rusya son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası attı
Ukrayna: Rusya son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası attı
Sudan’da HDK, rehin aldığı sivilleri fidye karşılığı serbest bırakacak
Sudan’da HDK, rehin aldığı sivilleri fidye karşılığı serbest bırakacak