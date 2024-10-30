Kamala Harris'e Washington'da Gazze protestosu

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kalan heyecan artarken Demokrat aday Kamala Harris, başkent Washington'da seçim mitingi düzenledi.

6 Ocak 2021'deki Kongre baskını öncesinde dönemin başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı "The Ellipse" adlı alanda düzenlenen mitinge on binlerce kişinin katıldığı belirtildi.

Konuşmasında rakibi Trump'a yüklenen Harris, ABD'nin temel sorunlarını ancak kendisi ile ekibinin çözebileceğini, Trump'ın ise sadece "kaos" ve "kriz" getireceğini savundu. Harris, "Donald Trump, on yılını Amerikan halkını bölünmüş ve birbirinden korkan şekilde tutmaya çalışarak geçirdi çünkü kendisi bu fakat bu akşam size şunu söylemek için buradayım: Bu, biz değiliz. Tüm Amerikalıların başkanı olmayı ve ülkeyi partiden her zaman üstün tutmayı vadediyorum." dedi.

Trump'ın teklif ettiği ekonomik reçetelerin orta ve düşük gelir gruplarına zarar vereceğini savunan Harris, kendi ekonomi planında daha fazla insanın daha kolay koşullarda ev sahibi olabileceğini ve orta sınıfın vergi yükünü azaltacağını söyledi.

Kamala Harris'e Gazze protestosu

Harris'in konuşmasına devam ettiği sırada yaklaşık 300 kişiden oluşan kalabalık grup, Filistin ve Gazze lehine sloganlar attı ve Biden-Harris yönetimini protesto etti.

İsrail'e silah ambargosu uygulanması talep edilen pankartlar taşıyan Filistin destekçisi göstericiler, "Kamala, ne diyorsun? Seçim günü sana oy vermeyeceğiz. Bugün kaç çocuk öldürdün?" şeklinde slogan attı. Harris'in konuşmasının sonuna kadar gösterilerine devam eden grup, daha sonra pankartlar ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın bulunduğu caddeye kadar yürüdü.