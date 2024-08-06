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Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı belli oldu

Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Kamala Harris, Minnesota Valisi Walz'u başkan yardımcısı adayı olarak seçti.

Haber Merkezi
İHA
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Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı belli oldu
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ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in yardımcısı belli oldu. Harris, 60 yaşındaki Minnesota Valisi Tim Walz'u başkan yardımcısı adayı olarak belirledi. Walz, Harris'in Kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yenmesi durumunda başkan yardımcısı olacak.

Uzun yıllar ABD Ulusal Muhafız Ordusu'nda görev yapan ve emekli bir öğretmen olan Walz, 2006 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi, 2019 yılında ise Minnesota Valisi oldu.

 

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