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Kamala Harris'in seçim kampanyasına bağışlar 1 milyar doları aştı

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim kampanyası üçüncü çeyrekte 1 milyar dolardan fazla bağış topladı ve bu rakam eski Başkan Donald Trump'ın yaptığı bağışların iki katından daha fazla.

Haber Merkezi
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Kamala Harris'in seçim kampanyasına bağışlar 1 milyar doları aştı
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ABD'de kasım ayında yapılacak seçimler için yarış kızışırken, mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyası üçüncü çeyrekte 1 milyar dolardan fazla bağış topladı. Harris’in topladığı bağış seçimlerde önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, bu rakam eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'ın bağışlarından iki kat daha fazla oldu.

Harris'in ana kampanya komitesi, ilgili bağış toplama komiteleri ve Demokratik Ulusal Komite'yi kapsayan verilere göre, Harris'in operasyonuna eylül ayı sonunda yaklaşık 348 milyon dolar nakite sahip.

Federal Seçim Komisyonu'na yapılan başvurulara göre Trump'ın kampanya komitesi, ilgili komiteler ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite üçüncü çeyrekte yaklaşık 417 milyon dolar bağış aldı. Toplamda Trump'ın bağış toplama operasyonu Eylül ayını yaklaşık 287 milyon dolar nakitle kapattı.

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