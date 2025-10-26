  1. Ekonomim
Kamala Harris'ten 2028 seçimlerinde "aday olabilirim" sinyali

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadı.

Kamala Harris'ten 2028 seçimlerinde "aday olabilirim" sinyali
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, BBC'ye verdiği röportajda gelecek seçimlerde aday olma potansiyeline ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Henüz bitmedim" ifadesini kullanan Harris, bir gün "muhtemelen" ABD Başkanı olabileceğini söyledi.

Harris, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana imzaladığı bazı başkanlık kararnamelerine yönelik eleştirilerinin yer aldığı kitabında, Trump'ın “koruyucu sınırlarının olmamasına” ilişkin sözlerine de açıklık getirdi.

Bu bağlamda Harris, New York Başsavcısı Letitia James, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkındaki davaları hatırlattı.

Harris, Trump'ın Adalet Bakanlığını silah haline getirdiğini söyleyerek, "Eleştiriyi kaldıramayacak kadar hassas bir yapıya sahip. Bir şakaya bile tahammül edemedi ve bu yüzden neredeyse bir medya kuruluşunu susturmaya kalktı" ifadelerini kullandı.

