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Kamala Harris'ten Ayşenur Ezgi tepkisi: Yaşanmaması gereken korkunç trajedi

ABD Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün "yaşanmaması gereken korkunç trajedi" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Kamala Harris'ten Ayşenur Ezgi tepkisi: Yaşanmaması gereken korkunç trajedi
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris, İsrail askerlerinin Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesine tepki gösterdi.

Harris, "Ayşenur Eygi'nin öldürülmesi, asla yaşanmaması gereken korkunç bir trajedi." ifadesini kullandı.

Eygi'nin, Batı Şeria'da, İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişlemesine karşın barışçıl şekilde gösterilere katıldığını belirten Harris, "Kimse barışçıl bir protestoya katıldığı için öldürülmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

"Eygi'nin öldürülmesi kabul edilemez"

Harris, Eygi'nin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu ve Batı Şeria'da İsrail ordusunun tutumu hakkında "haklı sorular" uyandırdığını kaydetti.

İsrail'in ön soruşturmasının, Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" meydana geldiğini gösterdiğine işaret eden Harris, konuya ilişkin yanıtlar için ve sonuçlara güvenebilmek için soruşturmanın bulgularının açıklanması konusunda İsrail hükümetine baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Harris, konuya ilişkin "sorumluluk alınması" çağrısı yaptı.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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