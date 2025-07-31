Kamala Harris'ten Kaliforniya Valiliği adaylığına ilişkin açıklama

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2026'da Kaliforniya valiliği için aday olmayacağını duyurdu.

CNN'in haberine göre, Donald Trump'a karşı kaybettiği 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından adı Kaliforniya valiliği için geçen Harris, yazılı bir açıklama yaptı.

Harris, "Son aylarda, Kaliforniya halkından vali olarak hizmet etme ayrıcalığını talep etmeyi ciddi olarak düşündüm. Bu eyaleti, insanlarını seviyorum. Burası benim evim. Ancak derinlemesine düşündükten sonra, bu seçimlerde valilik için aday olmayacağıma karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Farklı yöntemlerle değişimi aramalıyız"

Bir süre, seçilmiş bir lider olarak kamu hizmetinde olmayacağına işaret eden Harris, "Ancak Amerikan halkını dinlemeye, cesurca mücadele edecek Demokratların seçilmesine yardımcı olmaya ve kendi planlarımla ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki aylarda paylaşmaya hazırım" ifadelerine yer verdi.

Harris, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetine hayatını adayanlara büyük hayranlık ve saygı duyuyorum. Ancak, siyasetimizin ve kurumlarımızın sık sık nasıl başarısız olduğunu kabul etmeliyiz. Bu krizi aşarken, aynı değerlere sadık kalarak farklı yöntemlerle değişimi aramalıyız."