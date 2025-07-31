  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kamala Harris'ten Kaliforniya Valiliği adaylığına ilişkin açıklama
Takip Et

Kamala Harris'ten Kaliforniya Valiliği adaylığına ilişkin açıklama

ABD'de eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2026'da Kaliforniya valiliği için aday olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kamala Harris'ten Kaliforniya Valiliği adaylığına ilişkin açıklama
Takip Et

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2026'da Kaliforniya valiliği için aday olmayacağını duyurdu.

CNN'in haberine göre, Donald Trump'a karşı kaybettiği 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından adı Kaliforniya valiliği için geçen Harris, yazılı bir açıklama yaptı.

Harris, "Son aylarda, Kaliforniya halkından vali olarak hizmet etme ayrıcalığını talep etmeyi ciddi olarak düşündüm. Bu eyaleti, insanlarını seviyorum. Burası benim evim. Ancak derinlemesine düşündükten sonra, bu seçimlerde valilik için aday olmayacağıma karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Farklı yöntemlerle değişimi aramalıyız"

Bir süre, seçilmiş bir lider olarak kamu hizmetinde olmayacağına işaret eden Harris, "Ancak Amerikan halkını dinlemeye, cesurca mücadele edecek Demokratların seçilmesine yardımcı olmaya ve kendi planlarımla ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki aylarda paylaşmaya hazırım" ifadelerine yer verdi.

Harris, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetine hayatını adayanlara büyük hayranlık ve saygı duyuyorum. Ancak, siyasetimizin ve kurumlarımızın sık sık nasıl başarısız olduğunu kabul etmeliyiz. Bu krizi aşarken, aynı değerlere sadık kalarak farklı yöntemlerle değişimi aramalıyız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, seçimi kaybedersek siyaseti bırakırımCHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımGündem
Dünya
1994'te dondurulmuş embriyodan bebek dünyaya geldi: Genetik olarak 31 yaşında
1994'te dondurulmuş embriyodan bebek dünyaya geldi: Genetik olarak 31 yaşında
İran: ABD, nükleer müzakere öncesi 12 gün süren savaşın zararını karşılamalıdır
İran: ABD, nükleer müzakere öncesi 12 gün süren savaşın zararını karşılamalıdır
Rusya'da 6,7'lik bir deprem daha meydana geldi
Rusya'da 6,7'lik bir deprem daha meydana geldi
ABD'li Senatör Sanders: İsrail'in kısıtlaması nedeniyle düzinelerce çocuk açlıktan öldü
ABD'li Senatör Sanders: İsrail'in kısıtlaması nedeniyle düzinelerce çocuk açlıktan öldü
ABD-Hollanda seferini yapan uçakta türbülans kabusu: 25 yolcu yaralandı
ABD-Hollanda seferini yapan uçakta türbülans kabusu: 25 yolcu yaralandı
İsrail, Gazze'de sivillerin ev ve çadırlarını hedef aldı: Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de sivillerin ev ve çadırlarını hedef aldı: Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti