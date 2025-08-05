Kamçatka'daki Krasheninnikov Yanardağı patladı
Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde yer alan Krasheninnikov Yanardağı, 1550 yılından bu yana ilk kez faaliyete geçti.
AA
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Krasheninnikov Yanardağı Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde yer alıyor.
Yanardağ, 475 yıl sonra faaliyete geçti
Yanardağ, 1550 yılından bu yana ilk kez faaliyete geçti.
Yanardağın yeniden faaliyete geçmesi, bölgede kaydedilen en şiddetli depremlerden birinin ardından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.
Yanardağdan yükselen kül bulutu görüntülendi.
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