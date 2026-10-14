Kameralar önünde Netanyahu'nun yüzüne haykırdı: ''Çocuğumu sen öldürdün''

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, ülke genelindeki seçim süreci ve kampanya faaliyetleri kapsamında güneydeki Beerşeva kentinde bulunan bir alışveriş merkezini ziyaret eden Başbakan Binyamin Netanyahu, protestolarla karşılaştı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen askeri operasyonlar sırasında hayatını kaybeden esir asker Ron Sherman'ın annesi Maya Sherman, Netanyahu'nun konuşma yaptığı sırada doğrudan hedef alarak tepki gösterdi.

Anne Sherman, Netanyahu'nun uzun süredir kendisinden kaçtığını ancak sonunda yüz yüze gelme fırsatı bulduğunu belirterek tepkisini dile getirdi. Başbakan'ın Gazze'deki esirleri bilinçli olarak terk ettiğini savunan Sherman, oğlunun katilinin ordu operasyonları olduğunu vurguladı. Anne Sherman, daha önce yaptığı açıklamalarda da oğlunun kazara değil, ordunun gerçekleştirdiği zehirli gaz ve yoğun bombardımanlar sonucunda kasıtlı olarak hedef alındığını ifade etmişti.

Askeri operasyonların ve ölümlerin perde arkası

İsrail ordusu, Aralık 2023'te Gazze'deki bir tünelde aralarında Ron Sherman'ın da bulunduğu üç esirin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu. Yürütülen incelemeler ve askeri raporlar neticesinde, esirlerin İsrail ordusunun bölgeye gerçekleştirdiği bombardımanlar sırasında öldüğü resmi makamlarca kabul edilmişti. Ailelerin ve muhalefetin hükümet üzerindeki baskısı bu olayla birlikte daha da şiddetlenmişti.