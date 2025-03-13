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Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti

Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
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Dünya Ticaret Örgütü'nden yapılan açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifelerine ilişkin DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu bildirildi.

Söz konusu talebin 13 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın, tarifelerin, ABD'nin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu savunduğu aktarıldı.

Kanada, 5 Mart'ta da ABD yönetiminin ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

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