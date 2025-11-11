Kanada, artan vakalar nedeniyle "kızamıktan arınmış ülke" statüsünü kaybetti

  1. Ekonomim
Kanada, ülke genelinde son bir yıldır artan kızamık vakaları nedeniyle "kızamıktan arınmış ülke" statüsünü kaybetti.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, ülke çapında Ekim 2024'ten beri yayılmaya devam eden kızamık vakalarındaki artışın sürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, virüsün bulaşma hızının son zamanlarda yavaşlamasına rağmen salgının özellikle aşılanma oranı düşük topluluklarda 12 ayı aşkın süredir devam ettiği belirtildi.

"Kanada 'kızamıktan arınmış ülke' statüsünü kaybetti"

Ülke çapında aynı kızamık virüsü suşunun bir yıldan fazla süredir yayılmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kanada'nın "kızamıktan arınmış ülke" statüsünü kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut salgında görülen kızamık virüsünün en az 12 ay boyunca yayılmadığı tespit edilirse Kanada'nın söz konusu statüyü yeniden kazanabileceği kaydedildi.

