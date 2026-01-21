Kanada Başbakanı Carney: Dünya bir geçişin değil kopuşun ortasında

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) değerlendirmelerde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, kurallara dayalı uluslararası düzenin aslında bir “hikaye” olduğunu ve bu tanımın kısmen yanlış olduğunu belirtti.

"En güçlü olanlar işlerine geldiğinde kendilerini muaf tutuyor"

Carney, “En güçlü olanlar işlerine geldiğinde kendilerini muaf tutuyor, ticaret kuralları asimetrik bir şekilde uygulanıyor ve uluslararası hukuk, sanığın veya mağdurun kimliğine göre değişen bir titizlikle hayata geçiriliyor,” dedi.

Bu durumu bir kurgu olarak niteleyen Carney, özellikle ABD’nin açık deniz yolları, istikrarlı bir finansal sistem, kolektif güvenlik ve anlaşmazlıkları çözmek için sağladığı destek araçlarıyla bu kurgunun ayakta tutulduğunu kaydetti.

Carney, süreçlere katıldıklarını ancak söylem ile gerçeklik arasındaki uçurumları dile getirmekten büyük ölçüde kaçındıklarını ve artık bu yaklaşımın işe yaramadığını ifade etti.

"Dünya bir geçişin değil kopuşun ortasında"

Dünyanın “bir geçişin değil, kopuşun ortasında” olduğunu vurgulayan Carney, “Son 20 yılda finans, sağlık, enerji ve jeopolitik alanlarda yaşanan krizler, aşırı küresel entegrasyonun risklerini ortaya koydu,” dedi.

Carney, küresel entegrasyonun ülkeleri bağımlı hâle getirdiği bir noktaya ulaştığında, ilgili ülkelerin “karşılıklı fayda yalanıyla” yaşamaya devam edemeyeceğinin altını çizdi.

Orta güçlü ülkelerin güvenle dayandığı çok taraflı kurumlar olan Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler (BM) ve kolektif sorun çözme mimarisinin tehlike altında olduğuna işaret eden Carney, “Bunun sonucu olarak birçok ülke stratejik özerkliklerini artırmak zorunda. Enerji, gıda, kritik mineraller, finans ve tedarik zincirlerinde daha bağımsız bir yapıya geçmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"Kurallar artık sizi korumadığında, kendinizi korumanız gerekir"

Kendi kendine yetemeyen ülkelerin seçeneklerinin sınırlı olduğunu vurgulayan Carney, “Kurallar artık sizi korumadığında, kendinizi korumanız gerekir.” dedi.

Büyük güçlerin rekabet ettiği bir dünyada, aradaki ülkelerin tek seçeneklerinin ya birbirleriyle iyi geçinmek için rekabet etmek ya da etkili bir üçüncü yol yaratmak olduğunu dile getiren Carney, kurallara dayalı uluslararası düzenin, güçlülerin ekonomik entegrasyonu baskı aracı olarak kullandığı ve yoğunlaşan büyük güç rekabetine dayanan bir sistem olduğunu kaydetti.

Carney, “Her hükümetin önceliği güçlü bir iç ekonomi inşa etmek olmalı. Uluslararası alanda çeşitlendirme yalnızca ekonomik ihtiyatlılık değil, aynı zamanda dürüst bir dış politika için maddi temeldir. Ülkeler, misillemeye karşı savunmasızlıklarını azaltarak ilkeli duruş sergileme hakkını kazanır,” ifadelerini kullandı.