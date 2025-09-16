  1. Ekonomim
Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Devleti'ni tanıma niyetini tekrarladı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde, Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini bir kez daha yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında Mısır, Ürdün, Katar, İngiltere liderleriyle düzenlenen Orta Doğu konulu toplantı sonrası Carney'in ofisinden açıklama yapıldı.

Carney, Filistin’in tanınması için şartları açıkladı

Açıklamada, "Başbakan Carney, bu ay sonunda yapılacak 80. BM Genel Kurulu toplantıları öncesi, Filistin Devleti'ni tanıma niyetini bir kez daha dile getirdi. Bu niyet, 2026'da Hamas'ın hiçbir rol almayacağı genel seçim düzenlenmesi, gerekli reformların yapılması ve Filistin Devleti'nin silahsızlandırılmasına dayalı." ifadelerine yer verildi.

Carney'in toplantı esnasında İsrail saldırıları sonrası Katar ile dayanışma mesajı da verdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırının Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği ve bölgede çatışma riskini artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, Carney'in iki devletli çözüme desteğini bir kez daha vurguladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, toplantıda liderler, bölgede barış ve güvenliği artırma, kalıcı ateşkes, tüm esirlerin salıverilmesi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Filistinli sivillere hayati yardımın ulaştırılması konularında mutabık kaldı.

