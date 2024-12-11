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Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’da temel ürünlerin vergiden muaf olacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacak
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’da temel ürünlerin vergiden muaf olacağını açıkladı.

Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacak

Kanada Başbakanı Trudeau, birkaç gün içinde Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacağını belirterek; paket servis, sabah kahvesi, çocuklar için kışlık bebek bezi ve pantolon gibi ürünlere gelecek iki ay boyunca vergi getirilmeyeceğini bildirdi.

Trudeau, bu uygulamanın hayatı biraz daha ucuz hale getireceğini ifade etti.

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