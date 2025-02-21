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Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Trudeau, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini teyit etti.

Haber Merkezi
AA
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Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
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Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

"Güçlü, demokratik ve müreffeh bir Ukrayna'yı" mümkün kılacak kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları ele alan ikili, çatışmanın barışçıl şekilde sona erdirilebilmesi için Ukrayna'nın da müzakere masasında yer alması gerektiğini vurguladı.

"Kanada, Ukrayna'yı her zaman savunacak"

Trudeau, "Kanada'nın Ukrayna'yı her zaman savunacağını" ifade ederek, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik insani, askeri ve mali desteğinin altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki gaz ve enerji tesislerine yönelik son saldırısını kınadığını belirten Trudeau, "Ukrayna'nın güvenliği sağlanmadığı sürece Avrupa'da sürdürülebilir barışın mümkün olmadığına" işaret etti.

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