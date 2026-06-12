Kanada Başbakanı: Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki

Kanada Başbakanı Mark Carney, Toronto’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere değindi. Carney, Ankara ve Ottawa arasında gelişlen ilişkilere vurgu yaparak Türkiye’nin önemli bölgesel bir güç olduğu sözlerine ekledi. Carney, "Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki.

Türkiye, bölgesel ölçekte ki bu Balkanlardan, Orta Doğu’ya, Kafkaslara ve ötesine uzanıyor, en önemli stratejik ortak ve güç" ifadesini kullandı. Carney aynı zamanda Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne de katılacağını daha sonra da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.