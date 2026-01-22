  1. Ekonomim
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Avrupa dışişleri bakanları olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştüklerini duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Anand: Kanada, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Birleşik Krallık, Finlandiya, Fransa, Hollanda ve Norveç Dışişleri Bakanları olarak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştüklerini açıkladı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Sybiha'nın, Rusya'nın haksız hava saldırıları nedeniyle binlerce Ukraynalı ailenin elektriksiz, susuz ve ısıtmasız kaldığını anlattığını belirten Anand, "Kanada, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek, bu destek enerji direncini güçlendirmeyi de içerecektir." dedi.

