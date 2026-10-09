Kanada ekonomisinde kırmızı alarm: İşsizlik yükseldi, 2026 kazanımları yok oldu

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Kanada İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, ülke ekonomisi Eylül ayında net 68.300 istihdam kaybetti. Piyasa beklentileri ilgili dönemde 9.200 kişilik istihdam artışı yönündeyken, işsizlik oranı ise yüzde 6,4 seviyesinden yüzde 6,5'e yükseldi. Yılbaşından bu yana yaşanan net iş kaybı 41.200'e ulaşarak 2026'nın tüm kazanımlarını geride bıraktı.

Kayıplar kamu sektörü ve eğitim alanında yoğunlaştı

İstihdamdaki gerilemede kamu ilişkili sektörler başı çekti. Eğitim hizmetleri ile sağlık ve sosyal yardım sektörleri toplamda 58.400 iş kaybı kaydederken, imalat sektöründe 12.700 kişilik azalma görüldü. Eğitim sektöründeki düşüşte uluslararası öğrenci sayısındaki azalmanın etkili olduğu bildirildi. Yaş grupları bazında değerlendirildiğinde ise 15-24 yaş arası genç istihdamı 48.000 kişi azaldı.

Merkez bankasının faiz kararı öncesi belirsizlik artıyor

Gelen zayıf veriler, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) 28 Ekim'deki faiz kararı öncesinde değerlendirmelerini karmaşık hale getirdi. Ekonomistler, yaşanan daralmanın yeni ABD gümrük vergilerinin etkisinden ziyade veri oynaklığını yansıttığını, bu durumun merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutma eğilimini destekleyebileceğini belirtiyor. Öte yandan, kalıcı çalışanların ortalama saatlik ücret artışının Eylül'de yıllık yüzde 2,3'e yükselmesi enflasyon baskılarının sürdüğüne işaret ediyor.